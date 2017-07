Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,626 Euro +1,44% (28.06.2017, 22:25)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NYSE Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOK



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (28.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse der DZ BANK:Das finnische Unternehmen Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) gehört zu den weltweit führenden Netzwerkausrüstern (Sparte "Networks") und verwertet sein umfangreiches Patentportfolio (Sparte "Technologies"), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach der Fusion mit Alcatel-Lucent habe sich das Produkt- und Service-Angebot ausgeweitet und die Position in Nordamerika verbessert.Nokia und Apple hätten ihren seit Dezember 2016 andauernden Streit um die Höhe der vom "iPhone"-Hersteller zu entrichtenden Lizenzgebühren beigelegt. Weil sich beide Unternehmen Ende vergangenen Jahres nicht über eine Neugestaltung des Lizenzabkommens hätten einigen können, habe der finnische Telekom-Ausrüster den US-Konzern wegen der Verletzung von Patentrechten verklagt. Daraufhin habe Apple nicht nur die Zahlung von Lizenzgebühren gestoppt, sondern zudem die von Nokia erworbenen digitalen Gesundheitsprodukte der Marke "Withings" aus seinem Online-Shop und dem stationären Handel verbannt.Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,558 Euro -0,23% (28.06.2017, 17:36)