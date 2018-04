Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (11.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analysten Josep Bori und Gordon Tveito-Duncan von der Privatbank Berenberg:Josep Bori und Gordon Tveito-Duncan, Analysten der Privatbank Berenberg, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Technologiekonzerns Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) mit einer Kaufempfehlung auf.Der finnische Netzwerkausrüster habe in den letzten Jahren sein Geschäftsprofil erfolgreich geändert und sich damit neu erfunden, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Nokia besitze nunmehr im Branchenvergleich das größte Produktportfolio. Die Nokia-Aktie sei angesichts dieser strategischen Kehrtwende recht günstig bewertet.Josep Bori und Gordon Tveito-Duncan, Analysten der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nokia-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 5,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 11.04.2018)Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,565 EUR +1,38% (10.04.2018, 10:28)