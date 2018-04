Börsenplätze Nokia-Aktie:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (26.04.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Nokia vor dem großen Wurf? AktienanalyseNokia, das klingt das nach guter alter Zeit. Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK), das soll aber auch nach Zukunft klingen. Dazu setzen die Finnen konsequent auf den 5G-Standard und wollen hier als Netzwerk-Ausrüster führend sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.4G sei für viele Mobilfunknutzer bereits der Standard. Jetzt solle der nächste Schritt folgen. Mit 2G habe man mobil telefonieren können, mit 3G habe die mobile Datennutzung begonnen komfortabel zu werden, mit 4G oder LTE könnten Smartphone und Handys auf der Breitbandstraße namens Datenautobahn unterwegs sein. Ab 2020 solle 5G als neuer Standard kommen und sich dabei grundlegend von den vorherigen Standards unterscheiden. Deshalb würden nicht wenige Experten nicht nur von einer Evolution, sondern bereits von einer Revolution sprechen. Denn durch 5G solle das Internet der Dinge erst möglich werden, die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, so dass diese kommunizieren und dadurch ihre zugewiesenen Aufgaben selbstständig erledigen könnten. Dabei gehe es nicht nur um den leeren Kühlschrank, der selbstständig Bestellungen aufgebe. Die Dimension sei weitaus größer: Selbstfahrende Autos könnten in einem Bruchteil einer Sekunde auf eine Gefahr hingewiesen werden und regieren.Jetzt zu Nokia: Wer heute auf rote Zahlen schaue, der habe keine Freude am Wert. Wer aber wie die Finnen auf die Technologie der Zukunft setze, könnte einen günstigen Einstiegszeitpunkt erkennen. Nokia habe sich in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt, habe sich nach einer Krise von einem der größten Handyhersteller zum Netzwerk-Ausrüster gewandelt. Für Nokia solle der 5G-Standard nun der große Wurf sein. Präsident und CEO Rajeev Suri verdeutliche auf dem Mobile World Congress in Barcelona, dass Nokia alle für 5G benötigten Komponenten wie Basis, Router, Server und Controller aus einer Hand liefern könne. Um die führende Rolle, die Nokia bei der Entwicklung der Netze einnehmen möchte, zu unterstreichen, habe Suri zehn Kunden als Referenz, darunter Vodafone, T-Mobile, Telefónica und Orange genannt, die bereits Lieferverträge über 5G-Komponenten abgeschlossen hätten. Ab dem zweiten Halbjahr solle die neue Technik den Finnen auch ein in Zahlen sichtbares Wachstum bringen.Wir schauen über die heutigen Zahlen hinaus, deren positiver Aspekt war, dass Nokia seinen Nettoverlust abermals reduzieren konnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". Aber zugleich hätten sich der Gewinn und Umsatz im ersten Quartal reduziert. Allerdings habe Suri seine Zuversicht wegen des Auftragseingangs geäußert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link