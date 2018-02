Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,66 Euro -0,83% (22.02.2018, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,656 Euro -0,51% (22.02.2018, 15:18)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (22.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von der LBBW:Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK).Nokia habe in Q4/2017 die moderaten Markterwartungen übertroffen und habe einen zum Vorjahr stagnierenden Umsatz von 6,7 Mrd. EUR publizieren können. Die dominierende Netzwerksparte habe dabei jedoch erneut mit minus 4% auf 5,8 Mrd. EUR deutlich verloren. Mit einem Umsatzsprung um 79% auf 554 Mio. EUR habe sich die margenstarke Sparte Nokia Technologies abermals positiv entwickelt. Dies habe jedoch wie schon im Vorquartal in erster Linie auf höheren Lizenzerlösen in Form einer Einmalzahlung über 210 Mio. EUR von Huawei beruht. Mit 1 Mrd. EUR habe Nokia dadurch das operative Ergebnis (adj.) um 7% steigern können. Dabei habe sich der Margenanstieg in der Netzwerksparte auf 11,1% (Q3/17: 6,9%) positiv ausgewirkt.Regional betrachtet seien die Umsätze im wichtigsten Markt Nordamerika im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut rückläufig gewesen. Der Anstieg der liquiden Mittel auf 4,5 Mrd. EUR (Q3/17: 2,7 Mrd. EUR) sei deutlicher als erwartet ausgefallen. Der schwache Marktausblick Nokias für 2018 sei im Wesentlichen bestätigt worden und habe erneut die Hoffnungen auf eine Stabilisierung enttäuscht. Für 2019 und 2020 sei allerdings aufgrund des avisierten 5G-Netzwerk-Rollouts eine deutliche Verbesserung der Situation in Aussicht gestellt worden.Die Analysten würden 2018 weiterhin einen rückläufigen Konzernumsatz erwarten, dessen Druck auf das Ertragsniveau allerdings durch das voranschreitende Kostensenkungsprogramm kompensiert werden sollte. Erst mit Beginn der Einführung von 5G ab 2019 würden sich die Wachstumsaussichten für Nokia bessern. Eine Verzögerung von 5G stelle das größte Risiko für den Investmentcase dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: