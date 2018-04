Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 13.04.2018 5,80 Buy UBS David Mulholland 12.04.2018 5,50 Buy Berenberg Bank Josep Bori 11.04.2018 5,20 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 08.04.2018 - Neutral Citigroup Ephrem Ravi 02.04.2018 5,50 Kaufen Nord LB Alexander Zienkowicz 27.03.2018 6,00 Hold Canaccord Genuity T. Michael Walkley 01.03.2018 4,40 Halten LBBW Ralph Szymczak, Mirko Maier 22.02.2018 5,40 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 06.02.2018 5,25 Buy Merrill Lynch Tal Liani 06.02.2018 8,30 Buy Société Générale Aleksander Peterc 05.02.2018 7,50 USD Buy MKM Partners Michael Genovese 05.02.2018 5,70 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 02.02.2018 4,85 Neutral Credit Suisse - 02.02.2018 4,80 Halten Independent Research Markus Friebel 02.02.2018

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (25.04.2018/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,30 Euro oder 4,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 26. April die Zahlen des 1. Quartals 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, hat die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung auf "overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Investitionsausblicke der Telekomkonzerne stimmten optimistisch für die Ausrüster, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am 12. April vorliegenden Studie. Von den Zwischenberichten von Ericsson und Nokia erwarte Deshpande aber "kein Feuerwerk".Bei Independent Research jedoch wird der Nokia-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 4,40 auf 4,80 Euro angehoben. Im Gegensatz zum Hauptwettbewerber Ericsson seien die Zahlen von Nokia für das vierte Quartal 2017 überraschend positiv ausgefallen, so der Analyst in einer am 2. Februar veröffentlichten Studie. Zudem sei die Ergebnis- und Umsatzentwicklung besser als zuletzt bei Ericsson verlaufen. Die Ziele für 2018 würden aber recht vorsichtig erscheinen, die für 2020 würden aber viel Dynamik erwarten lassen. Überraschenderweise habe Nokia auch die Dividende für GJ 2017 erhöht. Friebel habe seine Prognosen angepasst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: