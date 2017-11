Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,20 Neutral BNP Paribas Stefan Slowinski 08.11.2017 5,20 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 01.11.2017 5,20 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 31.10.2017 5,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 30.10.2017 5,00 Buy S&P Capital Jia Man Neoh 27.10.2017 5,30 Overweight Morgan Stanley Francois Meunier 27.10.2017 5,80 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 27.10.2017 6,20 Buy UBS David Mulholland 27.10.2017 4,60 Neutral Citigroup Amit Harchandani 27.10.2017 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 27.10.2017 5,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 27.10.2017



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (13.11.2017/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 4,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 26. Oktober die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2017 vorgelegt.Im dritten Quartal musste Nokia einen Umsatzschwund hinnehmen und weitete seinen Quartalsverlust aus. Die Erlöse sackten um 7% auf rund 5,5 Mrd. Euro ab. Als Gründe nannte Nokia hauptsächlich das schwierigere Marktumfeld und bestimmte Projekte in Nordamerika und China. Unter dem Strich klaffte eine Lücke von 192 Mio. Euro, damit vergrößerte sich der Verlust gegenüber dem Vorjahr um 61%. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis wuchs dagegen um 20% auf 668 Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, hat J.P. Morgan-Analyst, Sandeep Deshpande, die Einstufung nach Q3-Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Kursrutsch infolge der Resultate des Netzwerkausrüsters sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom 27. Oktober. Vielmehr sei das Unternehmen gut positioniert, um schlechte Marktphasen gut zu überstehen. Zudem befänden sich die Aktien weiter auf der hauseigenen Auswahlliste "Analyst Focus List".Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Nokia von "underperform" auf "neutral" hochgestuft, jedoch das Kursziel auf 4,20 Euro belassen. Während Konkurrent Ericsson Marktanteile gewinne, habe Nokia Schwierigkeiten mit seinen Produkten und Kunden, schrieb Analyst Stefan Slowinski in einer Studie vom 8. November. Investoren könnten dies als "marktbezogen" abtun. Slowinski glaube aber vielmehr an firmenspezifische Gründe und habe auf die nächste 5G-Netzgeneration als branchenweiten Kurstreiber verwiesen. Vor diesem Hintergrund sei es gefährlich, bei Nokia auf fallende Kurse zu setzen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: