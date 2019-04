Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 23.04.2019 6,20 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 23.04.2019 5,80 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 15.04.2019 4,70 Sell Goldman Sachs Alexander Duval 15.04.2019 6,00 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 11.04.2019 5,90 Buy UBS AG David Mulholland 10.04.2019 7,50 Buy Canaccord Genuity T. Michael Walkley 29.03.2019 8,00 Buy MKM Partners Michael Genovese 26.03.2019 6,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 01.03.2019 5,70 Halten Independent Research Markus Friebel 11.02.2019 6,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 06.02.2019



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,119 EUR -0,79% (23.04.2019, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (24.04.2019/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,00 Euro oder 4,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 25. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, hat Michael Genovese, Analyst von MKM Partners, in seiner Aktienanalyse vom 26. März mit 8,00 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Der Wert wurde unverändert mit "buy" eingestuft. Im Hinblick auf die 5&-Technologie würden die Analysten von MKM Partners die Nokia-Aktie als Top Pick bezeichnen. In den letzten drei Monaten habe der Titel wegen der Wahrnehmung, dass der 5G-Ausbau nur langsam vorankomme, eine Underperformance verzeichnet. Fehler im Hinblick auf die Alcatel-Lucent-Transaktion dürften kaum ins Gewicht fallen, so Michael Genovese.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat wiederum Nokia von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 5,60 auf 4,70 Euro reduziert. Der finnische Netzwerkausrüster sei eines der führenden Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnologie, doch die Aktie habe sich in den vergangenen sechs Monaten überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am 15. April vorliegenden Studie. Im selben Zeitraum seien die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) um fast die Hälfte gesunken. Zudem lägen seine eigenen EPS-Prognosen noch niedriger.Außerdem hat die britische Investmentbank Barclays Nokia vor Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für Unternehmen aus dem europäischen Hardware-Technologiebereich ähnlich wie das vierte verlaufen sein, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer Branchenstudie vom 11. April. Für den Netzwerkausrüster Nokia rechne der Analyst vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit stärkeren Trends und verwies dabei auf den neuen Mobilfunkstandard 5G.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: