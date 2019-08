Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat geäußert, dass Großbritannien am 31. Oktober 2019 auf "Gedeih oder Verderb" die Europäische Union verlassen werde, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management"Wir vertreten die Meinung, dass ein "No-Deal"-Szenario immer noch nicht in die britischen Märkte eingepreist ist. Sollte es dazu kommen, könnte das Britische Pfund Sterling auf einen Kurs von 1,10 zum US-Dollar sinken und die britischen Leitzinsen könnten auf 0,25% gesenkt werden", sage Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA bei J.P. Morgan Asset Management."Allerdings sieht es so aus, als müsste Boris Johnson, um einen No-Deal-Brexit durchzubekommen, die Zusammensetzung des Parlaments durch Wahlen neu ordnen. Wir werden viel mehr über die parlamentarische und Regierungsstrategie wissen, sobald die Parlamentsmitglieder am 3. September aus der Sommerpause zurückkehren. Weil die politischen und wirtschaftlichen Neuigkeiten sich auf kurze Sicht wahrscheinlich verschlechtern, sehen sich auf Pfund lautende Anlagen anhaltenden Herausforderungen gegenübergestellt", erkläre Karen Ward weiter. (19.08.2019/ac/a/m)