Börsenplätze Nissha-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Nissha-Aktie:

10,288 EUR -0,50% (08.04.2021, 08:05)



ISIN Nissha-Aktie:

JP3713200008



WKN Nissha-Aktie:

863683



Ticker-Symbol Nissha-Aktie:

6X8



Kurzprofil Nissha Co., Ltd.:



Nissha Co., Ltd. (ISIN: JP3713200008, WKN: 863683, Ticker-Symbol: 6X8) mit Sitz in Kioto ist ein börsennotiertes japanisches Unternehmen für Drucktechnologien, das in Japan und international in den Bereichen Industriematerialien, Geräte, Lebensinnovation sowie Informations- und Kommunikationsbranche tätig ist. (08.04.2021/ac/a/a)







Kioto (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium Capital Management Asia Limited hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Nissha an:Die Shortseller von Millennium Capital Management Asia Limited attackieren die Aktien der Nissha Co., Ltd. (ISIN: JP3713200008, WKN: 863683, Ticker-Symbol: 6X8).Die Finanzprofis von Millennium Capital Management Asia Limited haben am 07.04.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,63% der Nissha-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Nissha-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,63% der Nissha-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.