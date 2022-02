Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,82 EUR +16,44% (31.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

24,51 USD +17,27% (31.01.2022, 22:15)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als 16 Prozent steige der Kurs der Nio-Aktie am Montag zeitweise im US-Handel. Was habe sich getan? Zwar habe es eine Nachricht vom Unternehmen gegeben. Demnach habe ein Rückkaufrecht für eine Anleihe mit Fälligkeit 2024 am Freitag geendet. Es seien keine Schuldverschreibungen zum Rückkauf eingereicht worden. Das dürfte aber kaum ausschlaggebend für die heutige Bewegung sein.Vielmehr profitiere Nio offenbar von Anschlussgewinnen, nachdem sich bereits am Freitag zahlreiche verprügelte Tech-Werte erholt hätten. Die Anteile des chinesischen Elektroautoherstellers seien zuvor besonders stark gefallen. Dementsprechend heftig sei nun die Gegenbewegung. Dazu komme: China-Aktien würden ohnehin gerade besonders gut laufen.Vorsicht: Noch ist Nio im Abwärtstrend, und einige Experten gehen angesichts der extremen Schwankungen bei einigen Werten derzeit eher von einer Bärenmarkt-Rallye aus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: