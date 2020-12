Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe lange Zeit zu den Überfliegern des Jahres 2020 gezählt. In der Spitze habe das Papier des Elektroauto-Start-ups rund 1.200 Prozent zugelegt. Nach dem Hype in den letzten Wochen hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt.Zugegeben, ein Börsenwert von rund 59 Mrd. Dollar für einen erwarteten Umsatz für das Jahr 2021 von knapp 3,5 Mrd. Dollar sei ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.Dennoch liege Nio gut in der Spur. Das Unternehmen habe bislang mit dem ES8, dem ES6 und dem EC6 drei Elektromodelle ausgerollt. Nummer vier werde aller Voraussicht nach am 9. Januar, am so genannten "Nio Day" präsentiert. Dabei dürften sich Anleger durchaus auf eine Überraschung einstellen."Unser Firmengründer und CEO, William Li, wird wieder ein neues Nio-Modell vorstellen und ich kann jetzt schon verraten, dass es kein SUV, sondern eine Limousine sein wird, die auf der neuen Plattform NT 2.0 basiert", sage Hui Zhang, Vice-President von Nio Europe gegenüber dem AKTIONÄR.Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden für die Kreativität und die positive Entwicklung des Elektroautobauers sprechen. Die letzten Zahlen seien beeindruckend gut gewesen. Die Nio-Aktie habe stark korrigiert.Anleger platzieren ein erstes Kauflimit bei 41,50 Dollar oder 34,90 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)