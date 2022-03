Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,25 EUR +6,41% (28.03.2022, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,8418 USD +4,68% (28.03.2022, 15:41)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautokonzerns Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nachdem Nio vergangene Woche die durchwachsenen Zahlen für sein viertes Quartal 2021 präsentiert habe, habe am Freitag der erste Analyst seine Einschätzung abgegeben. Bo Pei von US Tiger Securities habe zwar das ausgegebene Kursziel gesenkt, jedoch sein Rating bei "kaufen" belassen.Pei habe seinen ausgegebenen Kursziel von umgerechnet 41,05 auf 36,45 Euro gekappt. Bei den aktuellen Kursen entspreche das immer noch einem Aufschlag von über 90 Prozent. Optimistisch würden den Analysten der Ausbau des Verkaufsnetzwerkes in China und der Expansion nach Europa stimmen. Dort sollten die Märkte Deutschland, Niederlande, Schweden und Dänemark bearbeitet werden. Außerdem würden im Laufe des Jahres drei neue Modelle ausgeliefert und somit zusätzliches Volumen generiert.Um genug Produktionskapazitäten zu haben, werde das erste Werk von Nio ausgebaut und ein zweites Werk neu errichtet. Die Bauarbeiten sollten Mitte des Jahres bzw. im dritten Quartal vollendet sein.Die Nio-Aktie gehört auf die Watchlist, vor einem Einstieg warten Anleger jedoch ab, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link