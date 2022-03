Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,72 EUR -12,54% (25.03.2022, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,51 USD -11,24% (25.03.2022, 16:42)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautokonzerns Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Chinesen hätten die Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Während die Verkaufszahlen und der Umsatz überzeugt hätten, habe man bei den Verlusten über den Schätzungen der Analysten gelegen und auch der Ausblick sei eher enttäuschend gewesen. An der Börse verliere die Nio-Aktie am Freitag im zweistelligen Prozentbereich.Nio habe einen Umsatz von 9,9 Mrd. Yuan (1,41 Mrd. Euro) erreicht. Das seien 50 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Damit habe das Unternehmen knapp über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 9,72 Mrd. Yuan gelegen. Nio habe 25.034 Autos ausgeliefert, was der oberen Range des vorherigen Ausblicks mit 23.500 bis 25.500 verkauften Einheiten entspreche.Enttäuscht habe hingegen das Nettoergebnis von minus 2,14 Mrd. Yuan (310 Mio. Euro), was einem Verlust pro Aktie von 1,07 Yuan (0,15 Euro) entspreche. Die Analysten hätten 1,51 Mrd. bzw. 1,02 Yuan erwartet. Auch der Ausblick für das aktuell laufende Q1 /2022 habe nicht wirklich überzeugen können. Nio wolle 25.000 bis 26.000 Autos verkaufen und einen Umsatz von 9,63 Mrd. bis 9,99 Mrd. Yuan erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: