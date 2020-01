Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,59 EUR -6,63% (16.01.2020, 11:31)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,29 USD +14,10% (15.01.2020, 22:02)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (16.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Firmenchef William Li habe starke Ankeraktionäre hinter sich und seine Idee gebracht: Tencent und BAIDU zum Beispiel hätten zig Millionen USD in den chinesischen Elektroautobauer gesteckt und die Firma auch in den schwierigen Monaten vor dem Jahreswechsel nicht fallen gelassen. Nach den Q3-Zahlen habe die Nio-Aktie einen Aufwärtstrend gestartet.In den letzten Tagen habe die Nio-Aktie eine glänzende Kursentwicklung aufs Parkett gelegt. Am Mittwoch sei es mit dem Papier um weitere 15% nach oben gegangen. Für Rückenwind habe u.a. die Tatsache gesorgt, dass die chinesische Regierung die Subventionen für Elektroautos 2020 vorerst doch nicht weiter kürzen wolle.Was den Ausblick für das vierte Quartal betreffe, so habe sich Nio weit aus dem Fenster gelehnt. 8.000 Autos sollten verkauft werden. Sportlich! Spannend sei die Tatsache, dass neben Tencent und BAIDU auch die Beteiligungsfirma Bailie Gifford mit an Bord sei, die sich sehr früh an Tesla beteiligt habe.Es bleibe dabei: Auf dem aktuellen Niveau sei eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung vertretbar. Nächstes Ziel sei das letzte Hoch bei 4,87 USD. Werde diese Hürde genommen, liegte das nächste technische Ziel bei 5,80 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link