Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,42 EUR -1,83% (01.02.2022, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

24,51 USD +17,27% (31.01.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio habe am Montag einen kräftigen Rebound hingelegt. Nachdem das Papier zuvor enorm unter die Räder gekommen sei, sei es 17 Prozent nach oben geklettert. Nun lege Nio nach und habe am Dienstag seine Auslieferungszahlen für Januar 2022 veröffentlicht.Nio habe im Januar 2022 9.652 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 33,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber den Auslieferungen von 10.489 Fahrzeugen im Dezember 2021 entspreche. Die Auslieferungen hätten 1.531 Modelle des E-SUVs ES8, 5.247 des kleineren SUVs ES6 und 2.874 des SUV-Coupes EC6 umfasst. Bis zum 31. Januar 2022 hätten die kumulierten Auslieferungen der drei Modelle 176.722 Fahrzeuge erreicht.Darüber hinaus habe das Unternehmen den Ausbau seines Strom-, Vertriebs- und Servicenetzes beschleunigt. Bis zum 31. Januar 2022 habe Nio 836 Power-Swap-Stationen, 3.766 Power-Charger und 3.656 Destination-Charger errichtet. Des Weiteren habe das Unternehmen zahlreiche Service-Center in China errichtet. Der Ausbau der Infrastruktur diene als solide Grundlage, um den Nutzern kontinuierlich Erfahrungen zu bieten, die ihre Erwartungen übertreffen würden.Neueinsteiger lassen daher die Finger von der Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Zumal das Chartbild trotz des Kurssprungs am Montag noch immer angeschlagen sei. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link