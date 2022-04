Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,75 EUR -0,70% (07.04.2022, 14:48)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,68 USD -3,52% (06.04.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe über das letzte Jahr 44 Prozent an Wert einbüßen müssen. Alleine seit Jahresanfang notiere der Titel 28 Prozent niedriger. Doch unter anderem genau deshalb habe das Papier des Elektroautobauers trotz einiger Risiken laut Analysten der UBS jetzt ein enormes Potenzial.Paul Gong, Analyst bei der Großbank UBS, habe die Nio-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Als Begründung habe er die Markteinführung drei neuer Modelle für das Jahr 2022 und die verbesserte Markenwahrnehmung genannt. Das Wachstum des Verkaufsvolumens habe sich mit alternden Produkten verlangsamt, doch die neuen Modelle könnten die Verkäufe wieder antreiben.Der Nio ET7, eine mittlere bis große Limousine, werde bereits seit März verkauft, mit dem ET5 und dem ES7 sollten noch eine mittelgroße Limousine und ein SUV folgen. Vor allem der ET5 könnte laut Gong für bis zu 10.000 Verkäufe pro Monat sorgen. Im März habe Nio insgesamt 9.985 Fahrzeuge verkauft. Analysten würden bei den neuen Modellen mehr Leistung und verbessertes autonomes Fahren erwarten.Die UBS sei von Nio überzeugt. Jedoch bleibe der Autobauer ein riskantes Investment, da er schon teuer bewertet sei und vergleichsweise wenige Autos verkaufe. Außerdem sei bis jetzt noch kein Gewinn erzielt worden. Ebenfalls bestehen bleibe das Risiko eines Delistings, auch wenn sich die Situation zwischen China und den USA zuletzt entspannt habe. Dennoch bleibt die Nio-Aktie dank der Wachstumsaussichten grundsätzlich interessant und gehört auf die Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link