Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der harten Lockdowns in China hätten dieses Jahr schon mehrere Autobauer ihre Produktion herunterfahren oder komplett aussetzen müssen. Wie zuvor schon Tesla und Co treffe es nun auch den chinesischen Elektroautohersteller Nio, der aufgrund von Lieferengpässen seine Produktion vorübergehend einstelle.Seit März hätten laut Nio mehrere Lieferpartner aus verschiedenen chinesischen Städten pandemiebedingt die Produktion eingestellt und müssten sich erst wieder erholen. Das wirke sich nun auch auf den E-Autobauer aus und der Produktionsstopp solle laut dem Broker Daiwa für bis zu zehn Tagen anhalten. Aufgrund dessen habe Nio angekündigt, die Auslieferung von Autos zu verschieben. Bei einer aktuellen Produktion von 9.000 bis 10.000 Fahrzeugen pro Monat könnte der Output um ungefähr bis zu 3.300 Einheiten reduziert werden.Das Aussetzen der Produktion zeige einmal mehr eines der zahlreichen Risiken chinesischer Aktien auf. Daneben würden sowohl ein mögliches Delisting an der US-amerikanischen Börse als auch Regulierungen der chinesischen Regierung für Bedenken sorgen.Da Nio schon sehr hoch bewertet ist und noch keine Gewinne erzielt, ist die Aktie trotz der guten Wachstumsaussichten aktuell kein Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär". Interessierte Anleger könnten das Papier allerdings auf die Watchlist packen. (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link