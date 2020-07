Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,00 EUR -7,56% (16.07.2020, 17:05)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,745 USD -5,73% (16.07.2020, 16:50)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Elektroauto-Start-up Nio habe zuletzt von mehreren chinesischen Banken eine neue Kreditlinie erhalten. Zudem habe der mögliche Börsengang von Li Auto für einen Run auf Aktien wie BYD, Tesla und auch Nio gesorgt.Nio habe vor wenigen Tagen von sechs chinesischen Banken (darunter die Bank of China und die China Construction Bank) Kreditlinien im Wert von 10,4 Milliarden Yuan (umgerechnet 1,48 Milliarden US-Dollar) erhalten, was die finanzielle Fitness des Elektroauto-Startups weiter festigen werde. Darüber hinaus habe die Ankündigung eines Börsengangs von Li Auto für gute Stimmung in der Branche gesorgt.Li Auto stelle Premium-Elektro-SUVs her. Im zweiten Quartal habe Li Auto 6.604 Modelle des Li ONE SUV ausgeliefert. Der Elektroauto-Hersteller habe in den ersten drei Monaten 2020 einen Umsatz von umgerechnet 120 Millionen Dollar erzielt. Die Bruttomarge des Unternehmens im ersten Quartal habe bei rund acht Prozent gelegen und damit die Fahrzeugmarge des Konkurrenten Nio von minus 7,4 Prozent im gleichen Zeitraum übertroffen. Nio erwarte für das zweite Quartal eine positive Bruttomarge.Die Marktteilnehmer hätten die Aktie von Nio nach dem Break des horizontalen Widerstands bei 5,89 Dollar bis auf 14,98 Dollar nach oben geschoben. Das Elektroauto-Start-up komme auf einem Börsenwert von 15,6 Milliarden Dollar, bei einem erwarteten Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar im laufenden Jahr.Nach dem starken Anstieg sei die Aktie reif für eine Konsolidierung gewesen. Jedoch: "Könnte diese recht moderat ausfallen", glaube Utschneider. Als nächste starke Unterstützung könnte sich das Hoch aus 2019 bei 10,78 Dollar herausstellen.Auf diesem Niveau legen Anleger ein Kauflimit in den Markt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)