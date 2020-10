NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Autobauers habe am Mittwoch über 23% zugelegt. Grund: JPMorgan habe das Kursziel für 14 auf 40 USD fast verdreifacht und die Nio-Aktie von "neutral" auf "übergewichten" hochgestuft. Die Experten der US-Investmentbank hätten betont, dass sich die Zulassungszahlen von Elektroautos in China bis 2025 von weniger als 5% im Jahr 2019 auf 20% vervierfachen würden.Neue Modelle, Akku-Wechsel-Konzept und die Ankündigung, man wolle ein eigenes Lade-Netzwerk aufbauen. Bei Nio stimme der Newsflow. Die Aktie bleibe spannend, aber nach wie vor extrem spekulativ. Die letzte Konsolidierung sei mit dem Ausbruch über das Hoch bei 20,50 USD aufgelöst worden. Das Kursziel laute 30 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:22,90 EUR +1,33% (15.10.2020, 09:55)