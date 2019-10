NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

1,6825 USD +8,55% (07.10.2019, 16:41)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (08.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe gute Verkaufszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Auch wenn die Absatzzahlen der "chinesischen Tesla" im Vergleich mit dem US-Elektroautobauer sehr klein seien, seien sie im Berichtszeitraum um satte 35% gestiegen. Davon profitiere auch die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Nio-Aktie ganz stark. Eine kleine Erholungsrally bis 2 Euro erscheine nun möglich, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.10.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:1,554 EUR +10,37% (07.10.2019, 16:40)