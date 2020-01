Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,315 EUR +2,37% (20.01.2020, 11:48)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,67 USD +6,87% (17.01.2020, 22:02)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (20.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Titel habe am Freitag weiter zugelegt. Zum Ende der letzten Handelswoche hätten Spekulationen über einen Einstieg von GAC Motor bei Nio die Aktie weiter angetrieben. Statt des erhofften Rücksetzers am Freitag sei es mit der Nio-Aktie allerdings weiter nach oben gegangen.Die Finanzmittel von Nio würden nicht ausreichen, um den Geschäftsbetrieb in den nächsten zwölf Monaten zu sichern. Eine Finanzspritze von GAC Motors würde Nio wie gerufen kommen. Die Höhe der Investition von GAC solle 150 Millionen Dollar jedoch nicht übersteigen.Positiv für den Elektroautobauer sei zudem die Tatsache gewesen, dass die chinesische Regierung, die Subventionen für E-Autos im Jahr 2020 nicht noch weiter kürzen werde.Die Nio-Aktie ist und bleibt eine heiße Wette, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Bewertung sei sportlich. Nio komme auf einen Börsenwert von aktuell 3,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz solle 2020 bei 1,8 Milliarden Dollar liegen. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link