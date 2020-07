Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,92 EUR +6,95% (03.07.2020, 14:13)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,38 USD +18,58% (02.07.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (03.07.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Fahrzeugauslieferungen haben sich im Juni fast verdreifacht - AktiennewsDer chinesische Elektroautohersteller Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) lieferte im Juni 3.740 Fahrzeuge aus, ein Monatsrekord, und übertraf mit Auslieferungen von 10.331 Fahrzeugen im zweiten Quartal die vorherige Prognose, so die Experten von XTB.Diese Zahl für das zweite Quartal sei mehr als doppelt so hoch gewesen wie die Zahl für das erste Quartal."Im Juni erreichten wir einen historischen Höchststand bei den monatlichen Auslieferungen und trugen damit zu unserem besten Quartalsergebnis bei", habe William Bin Li, Gründer und Vorstandsvorsitzender, in einer Erklärung gesagt.Börsenplätze Nio-Aktie: