Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (26.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Elektroflitzer von Nio sind hipp, stylisch und treffen den Nerv der Zeit. Neben dem ES8 und dem ES6 wird das neue Modell EC6 bald vom Band laufen. ZudemNio bekomme eine dringend nötige Finanzspritze. Das chinesische Unternehmen erhalte von der Millionenstadt Hefei mehr als 10 Mrd. Yuan. Das seien umgerechnet rund 1,3 Mrd. Euro. Ein entsprechender Rahmenvertrag mit der Stadtregierung von Hefei sei bereits unterschrieben worden. Das habe der Elektroauto-Hersteller am Dienstag mitgeteilt. Darüber hinaus führe Nio mit Vertretern der Stadt Hefei Gespräche über den Bau einer Fertigungsstätte und eines Forschungszentrums. Damit sollte die Unsicherheit vom Tisch sein. Zuletzt sei immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die finanzielle Ausstattung von Nio derzeit nicht ausreichen würde, den Geschäftsbetreib bis zum Jahresende aufrecht zu erhalten.Auch die Modellpalette werde erweitert. Nio habe mit der Fertigung des EC6, ein Elektro-Coupé-SUV, begonnen. Nach dem ES8 und dem ES6 sei das das dritte Modell von Nio, das ebenfalls von der Jianghuai Automobile Group gebaut werde.