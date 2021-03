Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (26.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der Kurs der Nio-Aktie sacke heute zeitweise rund sechs Prozent ab. Der allgemeine Chipmangel habe nach Volkswagen und bekannten US-Fahrzeugherstellern wie Ford und General Motors auch die chinesische Elektroauto-Marke erreicht. Nun werde die Produktion für eine gewisse Zeit angehalten. Daraus ergebe sich eine weitere Folge.Nio werde die Produktion in seinem Werk in Hefei ab nächste Woche für fünf Arbeitstage einstellen. Das wirke sich auch auf die Lieferprognose aus. Nio kalkuliere im ersten Quartal nun 19.500 ausgelieferten Fahrzeugen. Zuvor sei mit 20.000 bis 20.500 Fahrzeugen gerechnet worden.Natürlich gerate der Nio-Kurs nach der Nachricht unter Druck. Allerdings könnte der Rücksetzer eine interessante Einstiegsgelegenheit sein, da sich ein Doppelboden andeute und die 200-Tage-Linie nicht weit entfernt sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: