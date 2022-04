Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

15,94 EUR +0,63% (22.04.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,18 USD +0,17% (22.04.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (22.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Elektroautobauer komme an der Börse bereits auf die stolze Bewertung von über 26 Mrd. USD. Gewinne erziele Nio aber noch nicht und bis bei dem Konzern schwarze Zahlen geschrieben würden, werde es noch dauern. In einer neuen Studie zeige ein Analyst jetzt u.a. den Weg in die Profitabilität auf.Das chinesische Finanzunternehmen Guosen Securities habe erstmals den Elektroautobauer gecovert und direkt eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Analyst Tang Xuxia lobe Nios Wachstum sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Nio sei mitführend im chinesischen Luxusautomarkt und habe zudem ein sehr innovatives Geschäftsmodell.Das starke Umsatzwachstum bei Nio komme von den schnell steigenden Auslieferungszahlen. Trotz steigender Ausgaben für Forschung und Entwicklung und einer Produktoffensive seienlaut Xuxia die Verluste im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das hänge auch mit der verbesserten Marge zusammen, die aus den höheren Umsätzen und dank Massenproduktion geringeren Kosten resultiere. Der Umsatz solle weiterhin dynamisch wachsen. Im laufenden Jahr komme das Unternehmen laut der Studie auf einen Umsatz von 56 Mrd. Yuan (8 Mrd. Euro), in den beiden darauffolgenden Jahren solle er 103 bzw.150 mrd.Yuan betragen. Während Nio 2022 und 2023 noch rote Zahlen schreiben werde, wäre das Unternehmen mit einem Gewinn von 800 Mio. Yuan 2024 erstmals profitabel. Damit decke sich die Analyse mit den Aussagen des Unternehmens, das plane, im vierten Quartal 2024 den Break-Even-Point zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: