Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,07 EUR -4,84% (09.06.2022, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,235 USD -5,62% (09.06.2022, 15:45)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Elektroauto-Start-up habe mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal im Rahmen der Erwartungen gelegen. Grenzenlose Euphorie sei jedoch - noch - nicht angebracht. Der Ausblick von Nio habe dann doch für lange Gesichter bei Analysten und Anlegern gesorgt und die Aktie auf Talfahrt geschickt.Nio habe geliefert - und doch enttäusche. Im ersten Quartal habe das Unternehmen mit 25.768 verkauften Autos für einen neuen Quartalsrekord gesorgt. Der Umsatz sei um 24,2 Prozent auf 9,91 Milliarden Renminbi (1,56 Milliarden US-Dollar) geklettert und habe damit leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen.Der Nettoverlust habe sich auf 1,27 Milliarden Renminbi (200,5 Millionen Dollar) oder 1,12 Renminbi pro Aktie verringert, nach minus 3,14 Renminbi je Aktie im Vorjahreszeitraum.Einziges Manko: Die Bruttomarge sei von 19,5 auf 14,6 Prozent geschrumpft. Grund seien niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise aufgrund von Änderungen im Produktmix, höheren Strom- und Servicenetz sowie gestiegenen Batteriekosten gewesen.Aufgrund dessen hätten sich die Analysten etwas mehr Optimismus auch für das zweite Quartal gewünscht. Nio-Chef Wiliam Li erwarte einen Umsatz zwischen 9,34 und 10,09 Milliarden Renminbi (1,48 bis 1,60 Milliarden Dollar). Die Schätzungen hätten bei 11,65 Milliarden Renminbi gelegen. Die Auslieferungen sollten zwischen 23.000 und 25.000 Fahrzeugen liegen.Die Quartalsbilanz habe den jüngsten Aufschwung jäh gestoppt, doch mittelfristig sei wieder mit höheren Kursen zu rechnen. Mit den Modellen ET7, ET5 und einem neuen SUV in der Pipeline wolle Nio seinen Marktanteil in China bis Ende 2022 deutlich ausbauen. Spannend werde außerdem der Markteintritt in Deutschland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden im zweiten Halbjahr 2022. Mittlerweile sei auch die Bewertung nicht mehr so sportlich wie vor einem Jahr.Der Ausblick von Nio habe zweifelsohne enttäuscht. Doch die Aussichten bleiben gut, weshalb sehr spekulativ orientierte Anleger den Rücksetzer nutzen sollten, um eine erste kleine Position aufzubauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2022)