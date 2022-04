Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,99 EUR +1,39% (08.04.2022, 10:56)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,36 USD -6,09% (07.04.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (08.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen Nio sei weithin als Elektroautomarke bekannt. Was die Meisten allerdings nicht wissen würden, sei, dass Nio seine Fahrzeuge gar nicht selbst baue, sondern diese in einem Werk von Jianglai fertigen lasse. Jianglai sei ein gemeinsames Joint Venture mit Nio und dem chinesischen Fahrzeugbauer JAC. An diesem Joint Venture hätten sich nun die Beteiligungsverhältnisse geändert.Jianglai Advanced Manufacturing Technology (Anhui) Co, wie das Gemeinschaftsunternehmen offiziell heiße, sei im März letzten Jahres gegründet worden, die beiden Konzerne würden allerdings schon länger zusammenarbeiten. Das gezeichnete Kapital habe zur Gründung 500 Millionen Yuan betragen (72,4 Millionen Euro) und die Besitzanteile seien zu 51 Prozent an JAC und zu 49 Prozent an Nio gegangen.Wie jetzt bekannt geworden sei, habe Nio seinen Anteil an Jianglai auf 50 Prozent ausgebaut, sodass beide Partner nun gleichberechtigt und mit 255 Millionen Yuan investiert seien. Laut eines Nio-Insiders solle die Erhöhung des eigenen Anteils dazu dienen, das Tagesgeschäft und den Betrieb des ersten Produktionsstandorts im chinesischen Hefei zu übernehmen. In der Millionenstadt befinde sich aktuell auch eine zweite Fabrik der beiden Partner im Bau.Anleger packen das Papier daher auf die Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link