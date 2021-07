Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,52 EUR +3,66% (28.07.2021, 13:46)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

39,36 USD -8,83% (27.07.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio habe gestern einen besonders schwachen Handelstag gehabt. Der Kurs sei zeitweise zweistellig abgesackt. Auch eine wichtige Unterstützung habe den Rücksetzer nicht verhindern können. Diese Marken müssten Anleger jetzt beachten.Aktien von chinesischen Tech- und Internet-Firmen würden den Anlegern aktuell große Sorgen bereiten. Der chinesische Staat greife immer weiter in die Wirtschaft ein und ziehe die Zügel mit neuen Auflagen immer straffer. Auch die Aktie von Nio sei unter die Räder gekommen.Vergangene Woche sei der Preis für einen Anteilschein noch über den GD200 bei 43,50 Dollar bis an den aktuellen Widerstand bei 47,01 Dollar geklettert. Im Anschluss hätten die Bären das Steuer übernommen und die Aktie Richtung Süden geschickt. Auch die massive Unterstützung bei rund 40 Dollar habe den Preisverfall nicht stoppen können.Das harte Durchgreifen des chinesischen Staatsapparates stoße Anlegern böse auf und sie ziehe Kapital im großen Stil ab. Kurzfristig können Anleger hier kaum etwas holen und warten daher besser ab, bis sich die Stimmung wieder aufhellt, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link