Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Ming-Hsun Lee von BofA Merrill Lynch Research:Ming-Hsun Lee, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nunmehr die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Nach den starken Kursrückgängen würden die niedrigeren Wachstumsplanungen von Nio Inc. nun vom Aktienkurs reflektiert. Die aktuelle Bewertung erscheine angemessen. Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research gehen in Q2/19 von einem sequenziellen Absatzwachstum aus.Der 6-Sitzer ES8 sei gerade auf den Markt gekommen. Analyst Ming-Hsun Lee glaubt, dass das Modell von den Verbrauchern gut angenommen werden dürfte. Die von Nio in mehreren Städten organisierten Testfahrt-Veranstaltungen sollten dabei helfen die Nachfrage zu verbessern.In ihrer Nio-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel von "underperform" auf "neutral" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 6,20 USD.Börsenplätze Nio-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Nio-Aktie:4,78 EUR -0,21% (05.04.2019, 16:06)