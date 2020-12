Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,50 EUR 0,00% (18.12.2020, 15:35)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

46,00 USD +2,98% (17.12.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Sorge vor einem möglichen Delisting an den US-Börsen habe den enorm steilen Höhenflug der Nio-Aktie vor rund zwei Wochen gestoppt. Seitdem werde gespannt gewartet, wann es endlich zu einem neuen Anstieg komme.Nachdem die Nio-Aktie am 24. November ein neues Allzeithoch bei 57,20 Dollar erreicht habe, habe das Papier innerhalb einer Woche um über 25 Prozent bis an die Unterstützungslinie bei 38 Dollar zurückgesetzt. Mit einem kräftigen Rebound an dieser Marke könnte die Nio-Aktie aber erfolgreich die Auflösung einer bearishen Schulter-Kopf-Schulter-Formation verhindern.Stattdessen habe der Kurs eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet, die die Nio-Aktie gestern mit einem Sprung über die Begrenzungslinie bei rund 44 Dollar nach obenhin erfolgreich aufgelöst habe. Zwar sei Nio mit rund 130 Millionen gehandelten Aktien gestern das meistgehandelte Unternehmen an den US-Börsen gewesen, doch auf Sicht der letzten Wochen habe das Handelsvolumen massiv abgenommen. Aus charttechnischer Sicht würde das für einen Fehlausbruch sprechen. Ein neues Kaufsignal beim Stochastik-Indikator sollte dabei aber überwiegen.Engagierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 32,50 Dollar, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link