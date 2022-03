Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos würden am Dienstag durch die Decke gehen. Denn die seit Längerem schwelenden Sorgen vor einem Delisting in den USA würden der Hoffnung möglicher Staatshilfen in China weichen. Die steigenden Ölpreise der letzten Wochen würden ihr Übriges tun.Die Aktien von Nio, XPeng und Li Auto hätten um bis zu 20 Prozent zugelegt und würden damit den US-Markt anführen. Ein wichtiger Grund für den Anstieg aller Branchenwerte und die überdurchschnittliche Entwicklung chinesischer Aktien, sei China selbst. Das berichte das Nachrichtenportal "Barrons". Hochrangige Regierungsbeamte hätten erklärt, dass die Behörden eine für den Markt günstige Politik verfolgen sollten.Die Nachricht von der Unterstützung sei alles gewesen, was es gebraucht habe, um den stark angeschlagenen chinesischen Elektroauto-Aktien zu helfen. Zu Beginn des Mittwochshandels hätten die drei Aktien im bisherigen Jahresverlauf noch durchschnittlich 50 Prozent an Wert verloren und 61 Prozent unter ihren 52-Wochen-Höchstständen gelegen.Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen sei nicht wirklich das Problem gewesen. Stattdessen hätten die Anleger begonnen sich Sorgen zu machen, dass die Aktien von den US-Börsen genommen werden könnten, nachdem die Securities and Exchange Commission fünf Unternehmen - von denen keines der genannten Firmen börsennotiert gewesen sei - angeführt habe, die die US-Bilanzierungs- und Prüfungsstandards nicht erfüllt hätten. Wenn in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen die US-Standards nicht einhalten würden, könnten sie in den nächsten Jahren von den US-Börsen ausgeschlossen werden.Der Analyst der Deutschen Bank, Edison Yu, habe kürzlich geschrieben, dass Chinas implizite Unterstützung Russlands in dem aktuellen Konflikt eine Ursache für den jüngsten Verkaufsdruck auf chinesische Elektroauto-Werte sei. Ein Ende des Konflikts würde einen weiteren Überhang für die Aktien beseitigen.Die Aktien chinesischer E-Autobauer seien nichts für schwache Nerven. Das zeige die Entwicklung der letzten Monate. Nio könnte einen ersten Boden gefunden haben, Anleger warten aber weiter ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)