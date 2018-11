Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (30.11.2018/ac/a/a)



Laut den Marktforschern Strategy Analytics solle Nintendo im nächsten Jahr 17,3 Mio. Switch-Konsolen weltweit verkaufen. Damit sollte Nintendo den Konkurrenten Sony und Microsoft mit je 17,1 Mio. und 10 Mio. Exemplaren überholen. Eine weitere Erkenntnis des "Global Game Console Market Forecast": Die Lage auf dem Gesamtmarkt bleibe weiterhin Top.Blicke man auf diese Schätzungen, werde jedoch auch klar: "Der Aktionär" könnte zum Jahresanfang zu optimistisch gerechnet haben. Bei der Empfehlung in Ausgabe 24/18 sei man von 21,6 verkauften Konsolen für 2019 ausgegangen. Zu hohe Erwartungen, schwache Märkte in Asien und die Gaming-Problematik in China hätten keine Luft für den Titel gelassen.