Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nintendo gehe wie viele andere Konsolen- und Spieleentwickler als Profiteur aus der Krise. Der Lockdown habe den Japanern viele neue Kunden beschert und die Switch habe sich wie geschnitten Brot verkauft. Seit Jahren genieße Nintendo ein regelrechtes Monopol für den Mobilen-Konsolen-Markt. Nun komme mit dem Steam-Deck aber ein neuer Konkurrent.Das Steam-Deck solle viele Features besitzen, von denen Switch-Fans nur träumen könnten. Windows-Kompatibilität, Performance wie eine Xbox Serie S und bis zu 55.000 Spiele. Hinter dem ebenfalls mobilen Switch-Killer stecke das US-Softwareunternehmen Valve.Der Entwickler der weltgrößten Spieleplattform Steam habe sich bereits vor einigen Jahren an eigener Hardware versucht. Die Steam-Machine sollte den PC-Markt revolutionieren. Das Unterfangen sei jedoch gescheitert, da wenige Spiele mit dem eigenen Betriebssystem namens SteamOS kompatibel gewesen seien.Auch das neue Steam-Deck solle mit dem SteamOS ausgeliefert werden. Wie "The Verge" berichte, sei Valve diesmal aber mit Entwicklern im Gespräch, damit derselbe Fehler nicht wiederholt werde. Nintendo hingegen verzaubere seit Jahrzehnten mit seiner Hardware Kinder und Erwachsene auf der gesamten Welt. Auch mit der Switch hätten die Japaner wieder einen Hit gelandet. Mit 85 Mio. Konsolen sei die Switch auf dem besten Weg der Nintendo-Wii den ersten Platz abzulaufen. Solange die Verkäufe passen würden, seien das grandiose Nachrichten für Nintendo und die Aktionäre.Dass das Steam-Deck die Nintendo-Ära und das Monopol der Japaner beende, sei aber unwahrscheinlich. Die Fans von Klassikern wie "Mario" und "Luigi" oder "Mario-Kart" würden zu den Loyalsten des gesamten Marktes gehören. Sollte Valve allerdings Erfolg mit ihrer Konsole haben, könnte das auch andere Hersteller auf den lukrativen Markt locken.Investierte Anleger sollten daher ein Auge auf die Entwicklung des Steam-Decks werfen. Bis zum Release des Switch-Konkurrenten im Dezember heiße es für Nintendo-Aktionäre jedoch: Gewinne weiterlaufen lassen, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link