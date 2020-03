Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (17.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Mitten in der weltweiten Coronavirus-Krise genehmige der chinesische Staat zwei weitere Nintendo Switch-Spiele ("Super Mario Odyssee" und "Mario Kart 8 Deluxe") für das chinesische Festland. Damit stünden nun drei Spiele für die weltweit erfolgreiche Hybridkonsole in China zur Verfügung. Tencent helfe Nintendo bei dem Vertrieb und der Übersetzung der Software und stelle die Cloud- und Online-Services für Festlandchina zur Verfügung.Laut Pelham Smithers bekomme Tencent 30% des Umsatzes mit den Spielen, der Konsolenumsatz gehe direkt an Nintendo und die Marketingkosten würden sich die beiden Partner teilen. Durch die Coronakrise sei die Nutzung von Home-Entertainment-Angeboten stark gestiegen und die nun erfolgte Genehmigung von weiteren Hit-Games dürfte die Switchverkäufe in China ankurbeln.Mit einem 20er KGV von 19 sei die Nintendo-Aktie fair bewertet und die Chancen auf zukünftiges Wachstum seien mehr als gegeben. Kurzfristig orientierte Trader könnten den Rücksetzer nutzen und auf einen Rebound nach den Zahlen spekulieren. Langfristig seien eher die US-Entwickler Activision Blizzard oder Take Two interessant. Tencent hingegen gehöre zu den Basisinvestments im chinesischen Tech-Sektor, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:298,00 EUR +9,30% (17.03.2020, 12:15)