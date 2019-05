Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (29.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Klinge unglaublich, solle aber schon bald Wirklichkeit werden. Auf der heutigen Pressekonferenz der Nintendo-Tochter Pokémon Company habe man eine App mit dem Namen "Pokémon Sleep" angekündigt. Diese solle 2020 veröffentlicht werden. Zudem sei ein kleines Gerät präsentiert worden, welches Schlafdaten an das Smartphone des Spielers übermittle. Sei das Ganze nur ein großer Scherz oder stecke hier womöglich mehr dahinter?Es sei eine skurrile Vorstellung gestern in Tokyo, Heimatstadt der Pokémon Company, gewesen, als deren CEO Tsunekazu Ishihara die Nachfolger-App des Riesenerfolgs "Pokémon Go" vorgestellt habe. "Pokémon Sleep" habe man den neuen Hoffnungsträger getauft."Nach dem Laufen haben wir nun entschieden, uns auf den Schlaf zu fokussieren. ( ) Jeder verbringt den Großteil seines Lebens mit schlafen. Dies in Entertainment zu verwandeln ist unsere nächste Herausforderung bei Pokémon", habe der CEO angekündigt. Was genau das heißen solle, lasse man jedoch offen.Darüber hinaus habe man ein neues Gadget mit dem Namen Pokémon GO+ vorgestellt. Mit diesem Gerät sei es möglich, die Schlafzeiten des Spielers zu erfassen und via Bluetooth an das Smartphone zu senden. Damit sei es in Zukunft auch möglich, Pokémon im Schlaf zu trainieren.Klar sei: Es gehe um einen gewaltigen Markt. 2018 habe der Gesamtumsatz der mobilen Spiele rund 63,2 Milliarden Dollar betragen. Damit mache dieses Segment schon rund 47 Prozent des gesamten Gaming-Marktes aus.Nach dem damaligen "Pokémon GO"-Erfolg hätten Analysten im Bereich Smartphone-Games viel von Nintendo erwartet. Gar sei von der Eroberung des gesamten chinesischen Marktes geträumt worden. Die schwächelnden Konsolen-Verkäufe habe Nintendo mit einem Fokus auf das Spiele-Portfolio ausgleichen wollen. Nachdem die bisherigen Smartphone-Spiele "Animal Crossing" und "Super Mario Run" nicht die Erwartungen der Analysten und Anleger hätten erfüllen können, würden sich die Japaner nun den Durchbruch erhoffen.Seit Jahresbeginn befinde sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und habe mehr als 35 Prozent seit ihren Tiefständen im Dezember gutmachen können. Da noch keine näheren Angaben zum geplanten Spiel veröffentlicht wurden, sollten Anleger diesbezüglich jedoch auf deutlichere Signale warten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zu der Nintendo-Aktie. (Analyse vom 29.05.2019)