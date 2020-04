Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Mit 2,6 Mio. Aktien im Gesamtwert von 1,1 Mrd. USD habe sich ValueAct Capital 2% der Anteile von Nintendo gesichert. Der aktivistische Investor sehe in dem japanischen Videospiel-Giganten das Potenzial, ein globaler Medienkonzern werden zu können.Seit einem Jahr befinde sich ValueAct in Gesprächen mit Nintendo, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Jetzt würden die jüngst gemachten Aussagen zu einer lockereren Lizenzpolitik noch mehr Sinn ergeben. Mit u.a "Yoshi", "Donkey Kong" oder "Zelda" gebe es teils 40 Jahre alte Nintendo-Figuren, die noch kaum außerhalb ihrer Videospiele monetarisiert würden.Neben der Nintendo-Switch-Erfolgsstory würden nun auch die bisher vernachlässigten Umsatzmöglichkeiten mehr zum Thema. Insbesondere im Mobile-Gaming kämpfe Nintendo seit Jahren mit dem verschlafenen Start. Aber auch in anderen Bereichen wie Merchandising, Sponsoring oder Spielfiguren gebe es mit den beliebten Charakteren ungeheures Vermarktungspotenzial. Das wolle der Investor nun gemeinsam mit Big N heben - ein gutes Signal für die Nintendo-Aktie, die ohnehin eine "Aktionär"-Dauerempfehlung (ununterbrochen seit 2016!) sei, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:408,00 EUR +0,25% (22.04.2020, 22:26)