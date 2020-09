Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

19,90 EUR -18,44% (23.09.2020, 20:13)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

23,41 USD -17,89% (23.09.2020, 20:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nach der Erholungstendenz am Dienstag stehe der angeschlagene Elektrotruck-Hersteller erneut unter Druck. Den entsprechenden Zündstoff liefere das "Wall Street Journal", das von stockenden Verkaufsgesprächen mit Partnern des Unternehmens berichte. Die dürften in Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen und dem Rücktritt von Gründer und CEO Trevor Milton stehen.Die Gespräche zwischen Nikola und mehreren potenziellen Partnern, darunter BP, über den Bau von Wasserstofftankstellen seien nach Angaben der mit der Angelegenheit vertrauten Personen aufgrund der jüngsten Vorwürfe des Shortsellers Hindenburg Research auf Eis gelegt worden. Zweifel seien deshalb erlaubt, ob Nikola seinen Business-Plan wie gedacht umsetzen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: