Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

12,35 EUR -10,83% (23.12.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

13,75 USD -8,52% (23.12.2020, 19:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (27.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Erst die Short-Attacke von Hindenburg, es sei die gescheiterte strategische Beteiligung von GM gefolgt und dann reduziere Großaktionärs Bosch auch noch seine Beteiligung. Wer glaube, das sei es mit den schlechten Neuigkeiten gewesen, der irre sich, denn der US-Start-ip liefere Nachschub.Ursprünglich hätten Nikola und das US-Entsorgungsunternehmens Republic Services gemeinsam über 2.500 batteriebetriebene Müll-Lastwagen entwickeln wollen. Aber auch dieses Vorhaben sei nun eingestellt worden. Den Grund dafür liefere eine Pressemitteilung auf der Homepage von Nikola. Nach ausführlicher Zusammenarbeit und Überprüfung kämen beide Unternehmen zu dem Schluss, dass die Kombination der verschiedenen neuen Technologien und Designkonzepte zu einer längeren als erwarteten Entwicklungszeit sowie unerwarteten Kosten führen würden, habe es geheißen. Die Nikola-Aktie sei daraufhin zweistellig eingebrochen.Der negative Newsflow in den letzten Monaten habe bei der Nikola-Aktie klare Spuren in Form von fallenden Kursen hinterlassen. Der Wert sei zum Zocker-Papier verkommen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2020)Börsenplätze Nikola-Aktie: