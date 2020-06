Börsenplätze Nikola-Aktie:



57,80 USD +2,85% (17.06.2020, 15:18)



62,93 USD -7,63% (16.06.2020, 22:00)



US6541101050



A2P1CV



NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (17.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der rasante Aufschwung von Nikola an der Nasdaq locke Shortseller an. Wie "BNN Bloomberg" berichte, habe die hohe Nachfrage von Leerverkäufern und das begrenzte Angebot die Kosten für die Beleihung von Aktien des Start-ups in die Höhe getrieben. Am Montag seien die Gebühren sprunghaft auf über 600 Prozent angestiegen. Derweil gebe es die erste Einschätzung von Analystenseite.So habe Cowen die Nikola-Aktie in einer Ersteinschätzung mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel würden die Analysten auf 79 Dollar beziffern (gestriger Schlusskurs: 62,93 Dollar). Im Hoch habe die Aktie bereits bei 93,99 Dollar notiert.Die horrende Bewertung von zwischenzeitlich über 30 Milliarden Dollar bei einem Jahresumsatz von null Dollar lasse Shortseller-Herzen höher schlagen. Laut "BNN Bloomberg" sei im Hinblick auf die sprunghaft gestiegenen Kreditgebühren die Nikola-Aktie die mit Abstand teuersten US-Aktie derzeit. Der Nachrichtendienst beziehe sich dabei auf Angaben des Finanzdatenunternehmens S3 Analytics.Die Börse sei heiß auf Storys wie Nikola und elektrisiere Marktteilnehmer sowohl auf der Long- als auch auf der Shortseite. Auch auf dem aktuellen Kursniveau sei die Nikola-Aktie einfach zu ambitioniert bewertet. Ohnehin eignet sich die Aktie ausnahmslos für mutige Anleger, die auf Kurse von unter 40,00 Euro warten sollten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer an der Story partizipieren wolle, sollte einen Blick auf Worthington Industries werfen - das börsennotierte Unternehmen halte eine Beteiligung an Nikola. (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link