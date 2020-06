Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (16.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Tagen sei Nikola eine der Momentum-Aktien schlechthin gewesen. Nennenswerte Umsätze seien in diesem Jahr nicht zu erwarten. Trotzdem sei das Unternehmen schon mit 24 Mrd. USD bewertet. Es gebe also jede Menge Fantasie, die da drin stecke. Jetzt habe man auch die Hoffnung, dass irgendein Autobauer als Kooperationspartner bei Nikola erscheine, damit die Produktion nach oben gefahren werden könne. Gestern war Nikola einer der Werte, die kräftiger nach oben gestiegen sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.06.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nikola-Aktie: