Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

38,20 EUR -10,12% (09.09.2020, 16:57)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

45,51 USD -9,07% (09.09.2020, 16:43)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der jüngste Deal mit General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) habe bei Nikola-Aktionären und -Fans Begeisterung ausgelöst. Der Titel sei am Handelstag der Bekanntgabe um satte 40,8 Prozent auf 50,05 Dollar nach oben geschnellt.Der überraschende Deal zwischen den beiden Unternehmen werde von der breiten Masse positiv aufgefasst. Nach dem Kursanstieg von gut 40 Prozent an einem Tag würden nun Gewinnmitnahmen einsetzen.DER AKTIONÄR habe nach Bekanntgabe der umfassenden Kooperation auf eine charttechnische Beruhigung gesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link