Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe einen neuen Auftrag von Heniff Transportation Systems erhalten. Das Transportunternehmen kaufe zunächst zehn Tre BEV-Lkw von Thompson Truck Centers, einem Händler von Nikola. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme sollten weitere 90 Fahrzeuge dazukommen. Die Nikola-Aktie könne von der Meldung allerdings nicht profitieren.Bei der Vereinbarung zwischen Heniff Transportation und Thompson Truck Centers handele es sich um ein Flotten-as-a-Service-Modell. Dabei stelle Thompson den Verkauf, den Service, die Wartung und die Energieinfrastruktur für den Betrieb der Nikola Tre BEV-Lkws bereit. Die Auslieferungen würden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 beginnen."Das Nikola-Händlernetz ist eine Schlüsselkomponente bei der Bereitstellung innovativer emissionsfreier Produkte für unsere Kunden", erkläre Pablo Koziner, Präsident von Nikola Energy and Commercial.Mark McDonell, COO von Thompson Machinery ergänze: "Angesichts der raschen regulatorischen Veränderungen im Bereich der Elektrofahrzeuge ist es für Thompson wichtig, unseren Kunden innovative Produkte zu liefern, die den neuen Standards für emissionsfreies Fahren entsprechen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: