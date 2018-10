Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Frühjahr kam es beim Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer auf die alten Ausbruchsmarken bei rund 21.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither hätten die japanischen Standardwerte wieder den Weg nach Norden eingeschlagen. Lohn der Mühen sei zuletzt ein Spurt über das Januarhoch bei 24.129 Punkten gewesen, was gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit Ende 1991 sei. Mit anderen Worten: Die große Bodenbildung der letzten beiden Dekaden werde bestätigt und die grundsätzliche Trendrichtung sei weiterhin klar aufwärtsgerichtet. Der Spurt auf ein neues Mehrjahreshoch werde dabei von Indikatorenseite durch den MACD bzw. den Aroon bestätigt. Beide Trendfolger seien derzeit in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren - Chart- und Markttechnik würden also Hand in Hand gehen. Die Hoch- und Tiefpunkte bei gut 27.000 Punkten würden nun das nächste Etappenziel abstecken. Mit Blick auf die große Bodenbildung müsse das angeführte Level aber keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es weiterhin, die alten Ausbruchsmarken bei knapp 21.000 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (02.10.2018/ac/a/m)