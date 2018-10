Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (01.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) unter die Lupe.Mit einem wiederholt starken Quartalsergebnis sei der US-Konzern ins neue Geschäftsjahr gestartet. Bereits zum zweiten Mal in Folge seien die Erlöse sowohl weltweit als auch auf dem für Nike so wichtigen Heimatmarkt in den USA deutlich angestiegen. Die Perspektiven für die kommenden drei Monate seien dazu ähnlich vielversprechend. 2018 stehe die Nike-Aktie bereits mit über 36% im Plus.Durch die jüngste Kursrally, in deren Rahmen der Aktienkurs bereits um 65% zugelegt habe, komme Nike nun wieder auf eine Marktkapitalisierung von 132 Mrd. USD und damit auf in etwa dreimal so viel wie der Erzrivale adidas.Bei Zahlen wie diesen könnte man meinen, die Chance zum Einstieg längst verpasst zu haben. Der Markt für lizensierte Sportartikel insgesamt präsentiere sich allerdings in blendender Verfassung. Bis 2024 solle er dem Analyseinstitut Zion Market Research nach jährlich um 6,5% wachsen. Damit stiege sein Gesamtvolumen von 31,3 Mrd. USD 2017 auf 48,8 Mrd. USD an. Und Nike habe sich bis auf weiteres aus der Umklammerung von adidas und Under Armour befreit, in den USA damit zu alter Stärke zurückgefunden. Da Anleger lange Zeit vorsichtig gewesen seien, sei es nicht unwahrscheinlich, dass noch nicht alles Positive im Aktienkurs enthalten sei. Hinzu komme, dass auch Nike eher defensive Prognosen für die Zukunft bereithalte. Trotz der guten Geschäftsentwicklung habe Nike seine Jahresziele nicht nach oben revidiert. Auch unter Analysten herrsche in Sachen Kursziel Zurückhaltung. Die australische Investmentbank Macquarie gehöre mit erwarteten 98 USD schon zu den Optimisten. Laufe es für Nike über das gesamte Geschäftsjahr hinweg rund, dürfte die Aktie durchaus das Zeug dazu haben noch einmal positiv zu überraschen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:73,62 Euro +0,48% (01.10.2018, 10:24)