Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

112,36 EUR -0,34% (04.12.2020, 19:21)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

112,60 EUR -0,27% (04.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

136,95 USD +0,19% (04.12.2020, 20:11)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Aktie des größten Sportartikelherstellers der Welt Nike sorge weiter für Aufsehen. Trotz der Coronakrise notiere das Papier aktuell auf einem neuen Rekordhoch. Nun stünden die nächsten Quartalszahlen an. "Der Aktionär" zeige, was Anleger erwarten können.Am 18.12.2020 veröffentliche Nike seine Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Die Analysten würden ein Umsatzwachstum von zehn Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar erwarten. Der Gewinn je Aktie solle bei 70 Cent liegen. Das entspreche einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Nikes Online-Geschäft wieder starke Wachstumsraten verbuchen werde. Im letzten Quartal habe Nike in diesem Segment seine Erlöse um satte 82 Prozent gesteigert. Die anstehenden Feiertage - und insbesondere die Weihnachtszeit - sollte Nikes Digitalgeschäft einen kräftigen Schub verpassen, da viele Leute jetzt auf die Einkaufstour gehen würden.Die Analysten von Bloomberg würden zudem erwarten, dass das starke Momentum beim Umsatzwachstum in China nicht zuletzt aufgrund des anstehenden Single-Day-Events noch weiter beschleunigt werden könne und sogar zweistellig ausfallen könnte. Im ersten Quartal habe dieses rund sechs Prozent betragen.Die Nike-Aktie notiere aktuell in der Nähe ihres erst gestern erreichten Rekordhochs bei 137,95 Dollar. "Der Aktionär" bleibt für die Zukunft des Konzerns optimistisch und empfiehlt Investierten, ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link