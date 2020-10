XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike: Seit März mehr als verdoppelt! AktienanalyseDamit hatte wohl niemand gerechnet: Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hat im ersten Geschäftsquartal 2020/21 trotz Corona deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Nettogewinn sei um elf Prozent auf 1,5 Mrd. Dollar gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Zudem habe der Umsatz in den Monaten Juni bis August mit 10,6 Mrd. Dollar nur knapp unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Zu verdanken habe Nike das überraschend gute Abschneiden vor allem seinem starken Online-Geschäft "Wir wissen, dass das Digitale das "New Normal" ist", habe CEO John Donahoe gesagt. Nike habe im vergangenen Quartal 900 Mio. Dollar mehr online umgesetzt als noch im Jahr zuvor. Das bedeute, dass sich das digitale Geschäft von Nike nun der Zwei-Milliarden-Dollar-Grenze nähere. Darüber hinaus habe der Konzern im abgelaufenen Quartal deutlich weniger für Werbung ausgegeben.Anleger hätten begeistert reagiert: Die Nike-Aktie sei auf Monatssicht um gut neun Prozent nach oben gesprungen. Vom Tief Mitte März bei 60 Dollar hat sich der Kurs damit inzwischen mehr als verdoppelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Und gehe man nach den Analysten, sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. (Ausgabe 39/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:107,80 EUR +0,69% (01.10.2020, 13:07)