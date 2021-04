Sneaker seien mit Sicherheit eine attraktive Möglichkeit mit alternativen Investments das Portfolio auszuschmücken. Die Einstiegshürden seien allerdings groß, da der endgültige Preis eines Schuhs von dutzenden Faktoren abhängig und oft schwer nachvollziehbar sei. Der Sneakermarkt sei hier durchaus mit dem Aktienmarkt zu vergleichen, auch wenn dieser wesentlich komplexer sei.



Es gebe viele Händler und Sammler, die sich seit Jahren darauf spezialisiert hätten, den Markt zu analysieren und die besten Investments ausfindig zu machen. Für Anleger, denen die Mittel fehlen würden, eine solche Analyse selbst durchzuführen, gebe es kostenpflichtige Expertendienste, die für einen monatlichen Beitrag ihren Mitgliedern die besten Informationen bereitstellen und Prognosen abgeben würden. Ohne einen solchen Dienst, umfangreiche Hintergrundinformationen oder eigene Erfahrung sollte man auf Sneaker als Investment-Alternative aber verzichten, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Seit Jahren würden die Preise für seltene Sportschuhe steigen. Nun würden immer mehr Anleger jedoch nicht mehr in die Nike-Aktie investieren, sondern würden ihre herkömmlichen Portfolios direkt mit den seltenen Sneakern des US-Konzerns erweitern. Was das bringe? Die Chance auf ordentliche Gewinne!Bei den exlusiven Sportschuhen handele es sich meist um Schuhe der Marke Nike. Der Sportartikel-Gigant habe es besser als jeder andere Hersteller verstanden, aus Schuhen ein Lifestyleprodukt zu machen. Es gehe um einen Lebensstil und junge Leute würdem heute mehr Geld für ihre Kleidung ausgeben als jemals, wodurch die Preise steigen würden.Der Weg, den ein Schuh nehme, bis er an den Füßen lande, sei meist ein anderer als bei vielen anderen Kleidungsstücken. Denn hier habe sich eine ganz eigene Branche entwickelt. Immer mehr Verkäufer würden sich auf das sogenannte "resellen", also das Wiederverkaufen, spezialisieren. Dabei würden Schuhe, aber auch Uhren, Handtaschen und vieles mehr eingekauft, um dann für einen höheren Preis wiederverkauft zu werden. Die Reseller würden die Schuhe meist für den Herstellerpreis einkaufen und diese in der Regel deutlich teurer auf dem Zweitmarkt weiter verkaufen.Wer Schuhe kaufen oder wiederverkaufen möchte, komme dabei um den Sneaker-Markt StockX nicht herum. Das 2016 gegründete Unternehmen habe 2020 mehr als 7,5 Mio. Transaktionen durchgeführt und damit einen Umsatz von 400 Mio. USD erzielt.Das mit eBay vergleichbare Unternehmen eröffne auf der einen Seite Verkäufern mit einer einfachen Anmeldung einen internationalen Markt, auf der anderen Seite garantieren StockX Käufern die Echtheit gekaufter Schuhe und eine schnelle sowie sichere Zahlungsabwicklung. Für eine Provision von 10 bis 13% biete StockX, jedem die Möglichkeit einfach und schnell Schuhe zu verkaufen.Hype sei in dieser alternativen Anlegeklasse eine der wichtigsten Kennzahlen. Hype sei gut als Bekanntheitsgrad zu erklären. Umso mehr Interesse ein Schuh bei den Enthusiasten wecke, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schuh ein gutes Investment sein werde. Die Faustregel sei hier: je mehr Hype, desto höher der Preis. Auch deshalb würden Marken ganze Teams sponsern oder Sportler und Stars bezahlen, um einen Schuh zu bewerben oder gar zu entwerfen.Zudem habe insbesondere Nike das Prinzip der künstlichen Verknappung perfektioniert. Es würden also weniger Paare hergestellt als nachgefragt würden. Nike profitiere also weniger durch hohe Absatzzahlen ihrer exklusivsten Schuhe, sondern eher durch das Markenimage der Sneaker, die in Zusammenarbeit mit Stars entworfen würden.Schuhe als Investment könne man sehr gut mit Autos oder Uhren vergleichen, da das Risiko, dass ein Schuh seinen gesamten Wert verliere, sehr gering sei. Hierbei gehe es v.a. um den Zustand des Schuhs und sein Alter. Die Faustregel sei hier wieder: Umso älter und besser erhalten ein Schuh sei, desto teurer sei er.Gelinge es einen exklusiven und gehypten Schuh zu erstehen, könne die Rendite eines solchen Investments in einem Jahr zwischen 30 bis 200% liegen.