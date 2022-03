NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

130,19 USD -0,80% (21.03.2022, 21:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Nike-Aktie springe am Montagabend im nachbörslichen US-Handel um mehr als 6% nach oben. Grund dafür seien überraschend starke Q3-Zahlen, die der Sportartikelkonzern nach Börsenschluss veröffentlicht habe. Zu verdanken seien diese wiederum einer starken Nachfrage im heimischen US-Markt. Anleger könnten daher auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholung vom Rücksetzer der vergangenen Monate hoffen und dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:124,14 EUR +4,07% (21.03.2022, 21:59)