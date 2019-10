Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

84,11 EUR +0,23% (04.10.2019, 08:24)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

92,22 USD +0,80% (03.10.2019, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (04.10.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nike: Neue Kaufwelle möglich - ChartanalyseSo ganz gingen die Probleme "at Wall-Street" in dieser Woche auch an der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nicht vorüber, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie zuletzt als starker Outperformer unterwegs gewesen und habe sogar ein mittelfristiges Kaufsignal auslösen können. Am 25. September sei der Aktienkurs mit einem Aufwärtsgap über den Widerstand bei 90 USD gesprungen, der den Bullen seit Monaten den Weg versperrt habe. Mehrfach sei man an diesem gescheitert, was zu deutlichen Korrekturen geführt habe. Jetzt sei diese Hürde überwunden und der Ausbruch werde aktuell von oben getestet.Nach dem neuen Rallyhoch bei 94,75 USD sei es in Nike zu einem ersten Test des jüngsten mittelfristigen Kaufsignals von oben gekommen. Dabei habe sich die Aktie trotz der Probleme am Gesamtmarkt relativ stark gezeigt. Dies unterstreiche die grundlegend bullische Basis in Nike und im Idealfall werde der Supportbereich bis hin zu 88,75 USD für den Start einer neuen Kaufwelle genutzt. Gelinge dies, könnte es im Anschluss zu weiteren Kursgewinnen auf 96 bis 97 USD kommen. Eine Neubewertung der Aktie wäre unterhalb von 88,75 USD sinnvoll. Dann bestehe die Gefahr, dass die Aktie ausgiebiger korrigiere. Dabei könnte es im ungünstigsten Fall auch zu Abgaben auf 80 bis 77 USD kommen. (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link