Börsenplätze Nike-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

73,2599 EUR -0,19% (02.10.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

72,90 EUR -0,11% (02.10.2018, 12:41)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

84,46 USD -0,31% (01.10.2018, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (02.10.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) zu halten.Die Notwendigkeit, Vertriebsstrukturen an die Herausforderungen des wachsenden Internethandels anzupassen, habe auch im vergangenen Berichtsquartal viele Konsumgüterunternehmen vor eine große Herausforderung gestellt. Zum einen habe dies bedeutet, den Großhandel enger an das eigene Markenkonzept zu binden, u.a. um das Risiko hoher Lagerbestände mit der Gefahr margenbelastender Rabattaktionen zu verhindern. Andererseits habe es gegolten, die Profitabilität der in Eigenregie geführten Einzelhandelsgeschäfte zu verbessern. Besonders deutlich hätten dies die Sportartikelhersteller gezeigt, bei denen das Kaufverhalten des durchschnittlich jüngeren Kundenstamms einen guten Indikator für die zukünftige Umsatzverteilung in der Vertriebsstruktur gebildet habe. Rahlf bestätige seine Sektor-Einschätzung "neutral".Nike habe das Filialschließungsprogramm in Nordamerika für nahezu abgeschlossen gehalten und die währungsbereinigt (wb) hohe Dynamik in den eigenen Onlineshops hervorgehoben (+34%), ebenso die Expansion über andere Internetplattformen wie Flipkart (Indien), JD.com (USA, China), Tmall/Alibaba (China) und Zozotown (Japan).Der Handelsstreit der USA mit China berge Risiken. Einerseits könnten Zölle die Herstellkosten erhöhen. So habe Nike im Geschäftsjahr 2017/18 rund 26% der Schuhe und Textilien in China produziert. Zudem könnte der Absatz von US-Unternehmen leiden. Bereits häufiger hätten in Schwellenländern über soziale Medien geschürte Aufrufe hohen Zuspruch in der Bevölkerung gefunden. Der Boykott ausgewählter Produkte habe westlichen Konzernen dann schnell schmerzvolle Umsatzausfälle beschert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nike Inc.": Keine vorhanden.